جيش الاحتلال الإسرائيلي: تصفية أكثر من 1800 عنصر من حزب الله منذ بدء عملية السهام الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم /الأحد/ مقتل مسؤول (حزب الله) في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان، علي رضا عباس، خلال هجوم نفذ قبل أيام.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن بيان القول إنه منذ بدء عملية "السهام الشمالية"، تم تصفية أكثر من 1800 عضو من حزب الله في لبنان، منهم أكثر من 150 عضوا خلال الـ 24 ساعة التي سبقت وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه خلال الفترة نفسها، تم استهداف نحو 300 موقع للبنية التحتية العسكرية، بما في ذلك منصات إطلاق ومراكز قيادة ومستودعات أسلحة في عدة مناطق من لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه هجمات في جنوب لبنان، أمس الأول /الجمعة/ ، استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، وذلك في أول عمليات من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.