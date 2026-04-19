وزير الاستثمار يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التمويل التنموي وتوسيع الشراكة في الصناعة والتحول الرقمي

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، و ماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب المدير العام، لبحث تعزيز التعاون وتوسيع التمويل التنموي، خاصة في دعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية.

وأكد الوزير استمرار الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية لتقليص الإجراءات وتسريع بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية والصناعية تمثل سبيل التنمية في المحافظات والريف وتمكين الشباب والمرأة.



وأوضح أن التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية يمثل سبيل التنمية في المحافظات، مشيرًا إلى بحث فرص مشاركة البنك في تمويل هذه المشروعات، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.

وتناول اللقاء نجاح مصر في تدشين سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (الكربون)، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.

كما استعرض الوزير دور صندوق مصر السيادي والتوسع في صناديق استثمارية متخصصة، إلى جانب برنامج الطروحات، بما في ذلك طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.

من جانبه، أكد السيد أندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، أن البنك مهتم بالمشاركة في مشروعات الكهرباء والطاقة والقطاع الخاص، مؤكدًا استمرار دعم البنك لبرامج التنمية في مصر.

واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن تمويل المناطق الصناعية الجديدة ودعم أدوات الاستثمار التابعة لصندوق مصر السيادي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.