تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز التمويل التنموي وتوسيع الشراكة في الصناعة والتحول الرقمي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، و ماركوس بيردت، رئيس مجموعة البنك لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب المدير العام، لبحث تعزيز التعاون وتوسيع التمويل التنموي، خاصة في دعم التنمية الصناعية والمناطق الاستثمارية.
وأكد الوزير استمرار الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وجاذبية الاستثمار، والتوسع في التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية لتقليص الإجراءات وتسريع بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المناطق الاستثمارية والصناعية تمثل سبيل التنمية في المحافظات والريف وتمكين الشباب والمرأة.
 

وأوضح أن التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية يمثل سبيل التنمية في المحافظات، مشيرًا إلى بحث فرص مشاركة البنك في تمويل هذه المشروعات، بما يدعم خطط التنمية الشاملة.
وتناول اللقاء نجاح مصر في تدشين سوق طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية (الكربون)، بما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات المستدامة.
كما استعرض الوزير دور صندوق مصر السيادي والتوسع في صناديق استثمارية متخصصة، إلى جانب برنامج الطروحات، بما في ذلك طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.
من جانبه، أكد السيد أندرو ماكدويل، المدير العام لبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، أن البنك مهتم بالمشاركة في مشروعات الكهرباء والطاقة والقطاع الخاص، مؤكدًا استمرار دعم البنك لبرامج التنمية في مصر.
واختتم اللقاء بالاتفاق على مواصلة التنسيق بشأن تمويل المناطق الصناعية الجديدة ودعم أدوات الاستثمار التابعة لصندوق مصر السيادي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم جمع وقصر الصلاة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب

العمرة في شهر ذي القعدة

فضل شهر ذي القعدة.. هل الثواب مضاعف في الأشهر الحرم؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد