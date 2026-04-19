استقرار محلي رغم الزيادة العالمية.. البن يثبت أسعاره في مصر ومخاوف من زيادة 10%



أكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار البن في السوق المحلي ما زالت مستقرة دون أي زيادات تُذكر، رغم الارتفاعات التي تشهدها الأسعار عالميًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتمتع بتوازن نسبي مدعوم بتوافر مخزون يكفي لمدة تتراوح بين شهر أو أقل من شهر.



توقعات زيادة الأسعار

وأوضح فوزى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن استمرار الضغوط العالمية على الأسعار قد ينعكس محليًا بزيادة محتملة تصل إلى نحو 10% خلال الفترة المقبلة، حال استمرار الاتجاه الصعودي في الأسواق الدولية أو حدوث أي اضطرابات في سلاسل الإمداد.



السوق البن المصرى مستقر

وأضاف أن سوق البن في مصر لا يشهد أي أزمات في الوقت الحالي، سواء من حيث الإتاحة أو حركة التداول، لافتًا إلى أن السوق يعمل بشكل طبيعي مع توافر المعروض، بما يحد من أي تقلبات سعرية حادة خلال الفترة الراهنة.

وأشار إلى أن الطلب الاستهلاكي على البن يشهد تراجعًا خلال فصل الصيف بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بفصل الشتاء، نتيجة اتجاه المستهلكين إلى المشروبات الباردة، وهو ما يخفف من الضغوط على السوق المحلي في هذه الفترة.



زيادة الأسعار عالميا

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار قهوة روبوستا في بورصة لندن بأكثر من 2% لتصل إلى 3528 دولارًا للطن، مدعومة بتراجع المخزونات إلى أدنى مستوى لها في عام وربع، وهو ما يعكس حالة من الشح في المعروض العالمي، في حين تواجه قهوة أرابيكا ضغوطًا سعرية نتيجة توقعات بزيادة الإنتاج في البرازيل، حيث تشير التقديرات إلى محصول قياسي قد يصل إلى 75.65 مليون كيس، مدعومًا بظروف مناخية مواتية، رغم استمرار ضعف مبيعات المزارعين انتظارًا لارتفاع الأسعار.