قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الاستثمار في واشنطن يعزز الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي ويدفع نحو مواءمة المعايير العالمية والإصلاحات الاقتصادية

جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا رفيع المستوى في واشنطن مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم التوافق مع المعايير الاقتصادية العالمية الحديثة.
 

وأكد الوزير خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري أثبت قدرًا كبيرًا من المرونة خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة قطاع الطاقة، بما يساهم في تعزيز الاستدامة المالية ورفع جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
واستعرض الوزير توجه الوزارة نحو تسريع رقمنة الخدمات الحكومية، لا سيما خدمات ما بعد تأسيس الشركات مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، بما يساهم في تقليص زمن الإجراءات من أشهر إلى أيام قليلة، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في تبسيط بيئة الأعمال.
كما أشار إلى العمل على إعداد معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف دمجها بشكل أكبر في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها، إلى جانب تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة لضمان دقة وشفافية البيانات وتعكس الحجم الحقيقي للتدفقات الاستثمارية.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية المصرية مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة ودعم تنافسية الحوافز الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أشاد ماتياس كورمان بوضوح وشفافية الطرح المصري، مؤكدًا تقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإصلاحات الجارية، والتزامها بمواصلة تقديم الدعم الفني لمصر بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

التعاون الاقتصادى الصالحات الاقتصادية المعايير الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

برلماني: تنفيذ خطة شاملة لتطوير قطاع الشباب والرياضة

النائب محمود مرجان

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز طفرة غير مسبوقة في مشروعات الإسكان

مجلس النواب

برلمانية: مبادرة صحة القلب في أفريقيا خطوة إستراتيجية لمواجهة أمراض الضغط

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد