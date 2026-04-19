الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: توسيع التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في التصدير

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

ناقش الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع عقده في واشنطن مع ألفارو لاريو، الأمين العام للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة المشروعات الجارية، في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب إزالة معوقات التصدير عبر مشروعات تضمن مطابقة المحاصيل بنسبة 100%.


وأكد الوزير أن تطوير القطاع الزراعي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية العمل على تحويله إلى قطاع تصديري قادر على المنافسة عالميًا، من خلال رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تأهيل صغار المزارعين وتدريبهم وفق أحدث الممارسات الإنتاجية وعمليات التعبئة والتغليف، بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما يمكنهم من الالتزام بمعايير الأسواق الدولية، ويعزز فرص التصدير ويدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية.


وأشار الوزير إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات في سلاسل القيمة الزراعية، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الفاقد، وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المتاحة، إلى جانب دعم جهود تقليل الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي.
كما استعرض الجانبان تطورات مشروع "CROWN"، مع التأكيد على ضرورة سرعة إنهاء إجراءات اعتماده لضمان استمرارية تنفيذه، باعتباره أحد المشروعات المهمة في دعم منظومة الزراعة والتصدير، فضلًا عن مناقشة فرص تطوير سلاسل القيمة الزراعية وتحقيق تكامل أكبر بين حلقات الإنتاج المختلفة.


وأشاد ألفارو لاريو بالشراكة القائمة مع مصر، مؤكدًا التزام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بدعم أولويات الدولة المصرية، وإعادة توجيه الموارد بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الزراعية، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم الشمول المالي، وتطوير الأعمال الزراعية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

