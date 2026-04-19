وزير الاستثمار يقود توسع التأمين الرقمي ويعزز فرص النمو بالسوق المصري

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا ثنائيًا في واشنطن مع السيدة أماندا هوران، نائب الرئيس ورئيس الشؤون الحكومية الدولية بشركة MetLife، لبحث سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة والتوسع في السوق المصري، إلى جانب مناقشة فرص دعم قطاع التأمين من خلال التحول الرقمي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير، خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا أكبر للقطاع الخاص في دعم الإصلاحات الهيكلية، خاصة في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة استراتيجية لتطوير الخدمات التأمينية، ورفع كفاءة السوق، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

ودعا الدكتور محمد فريد صالح، شركة MetLife إلى التوسع في تقديم المنتجات التأمينية عبر القنوات الرقمية، مستفيدة من التيسيرات التنظيمية الأخيرة التي تم إتاحتها، وفي مقدمتها خدمات التعرف الإلكتروني على العملاء (E-KYC) والتوقيع الإلكتروني، بما يعزز الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء ويرفع معدلات الشمول التأميني.



كما تناول اللقاء أهمية إشراك شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تسريع وتيرة التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والصحية.

من جانبها، أعربت أماندا هوران عن تفاؤلها ببيئة الاستثمار في مصر، مشيدة بالتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، ومؤكدة اهتمام شركة MetLife بالتوسع في السوق المصري ومتابعة فرص الطروحات المتاحة في قطاع التأمين.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية، وتدعم تطوير السوق المحلي، بما يعزز من تنافسيته ويدفع جهود النمو الاقتصادي المستدام.