منتدى أنطاليا يشعل الدبلوماسية: تحالف إقليمي لتهدئة التوترات.. وانتقادات تركية لسياسات إسرائيل
الهلال الأحمر المصري: تسيير القافلة الـ179 إلى غزة واستمرار استقبال الجرحى
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
أوضاع الأسرى داخل وخارج سجون الاحتلال تتصدر لقاء فلسطيني - فلسطيني بالقاهرة
كلاكيت ثاني مرة.. الجنايات تُحيل أوراق قاتل أطفال اللبيني بفيصل لمفتي الجمهورية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد
رئيس الوزراء من مطار العريش: توجيهات رئاسية بتعزيز كفاءة الطيران المدني
أمين البحوث الإسلامية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بوكالة الأزهر
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية جديدة
خاص| بيراميدز : الشيبي وزلاكة جاهزان لمواجهة الزمالك في الدوري
ميريت صلاح السعدني تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة: لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه
نائبة: لا مشروع رسمي لقانون الأحوال الشخصية حتى الآن.. والحوار المجتمعي مستمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم الأحد

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 8045 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو7990 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  7040 جنيهًا.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6990 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 6035 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5990 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4695 جنيها.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4660 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.320 ألف جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 55.920 ألف جنيه. 

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 250250 جنيها.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 248475جنيهًا.

سعر الدولار في الصاغة 

وسجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 51.77 جنيه مقابل 51.76 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4883 دولارا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد الأسعار.

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيميا الحادة

بفستان ملفت.. زوجة كريم فهمى تتألق رفقة ياسمين عبد العزيز

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

