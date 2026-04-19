قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم.

المقادير

4 شرائح لحمه

(التتبيله)

نصف كوب ماء بصل(100 مل)

نصف كوب ماء طماطم(100 مل)

ربع ملعقه ملح(5 جم)

ربع ملعقه فلفل(5 جم)

ربع ملعقه بهارات(5 جم)

ربع ملعقه جوزة الطيب(5 جم)

كوب دقيق(200 جم)

ربع ملعقه ثوم وبصل بودر(5 جم)

2 بيضه

كوب لبن(200 مل)

ربع ملعقه ملح(5 جم)

ربع ملعقه فلفل(5 جم)

كوب ونصف بقسماط(300 جم)

ربع ملعقه ثوم وبصل بودر(5 جم)

زيت للقلى

طريقه التحضير البوفتيك

- فى بوله نخلط ماء بصل وماء طماطم وملح وفلفل وبهارات وجوزة الطيب ونقلبهم مع بعض ونتبل بيهم شرائح اللحمه ونتركها فى التبيله لمدة ساعه على الاقل

- وفى بوله نخلط بيض وملح وفلفل ونخفقهم مع بعض ونضيف لين ونقلبهم مع بعض وفى بوله نضع دقيق ونتبله ثوم وبصل بودرونقلبهم مع بعض وفى بوله اخرى نخلط بقسماط مع ثوم وبصل بودر ونقلبهم مع بعض ونجيب شرائح اللحمه ونضعها فى دقيق ثم فى بيض ولبن ثم فى بقسماط ونضغط عليها

- فى اناء على النار فى زيت سخن عميق نقلى البفيتك