قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري: تسيير القافلة الـ179 إلى غزة واستمرار استقبال الجرحى
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
أوضاع الأسرى داخل وخارج سجون الاحتلال تتصدر لقاء فلسطيني - فلسطيني بالقاهرة
كلاكيت ثاني مرة.. الجنايات تُحيل أوراق قاتل أطفال اللبيني بفيصل لمفتي الجمهورية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الأحد
رئيس الوزراء من مطار العريش: توجيهات رئاسية بتعزيز كفاءة الطيران المدني
أمين البحوث الإسلامية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بوكالة الأزهر
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجيبوتي بمناسبة فوزه بولاية جديدة
خاص| بيراميدز : الشيبي وزلاكة جاهزان لمواجهة الزمالك في الدوري
ميريت صلاح السعدني تحيي ذكرى والدها بكلمات مؤثرة: لا نتخطى الفقد ولكن نتعايش معه
نائبة: لا مشروع رسمي لقانون الأحوال الشخصية حتى الآن.. والحوار المجتمعي مستمر
بتكلفة 2.6 مليون جنيه.. الدستاوي يتفقد مركز خدمة عملاء حوش عيسى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
رنا عصمت

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم.

 

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

المقادير

4 شرائح لحمه

(التتبيله)

نصف كوب ماء بصل(100 مل)

نصف كوب ماء طماطم(100 مل)

ربع ملعقه ملح(5 جم)

ربع ملعقه فلفل(5 جم)

ربع ملعقه بهارات(5 جم)

ربع ملعقه جوزة الطيب(5 جم)

كوب دقيق(200 جم)

ربع ملعقه ثوم وبصل بودر(5 جم)

2 بيضه

كوب لبن(200 مل)

ربع ملعقه ملح(5 جم)

ربع ملعقه فلفل(5 جم)

كوب ونصف بقسماط(300 جم)

ربع ملعقه ثوم وبصل بودر(5 جم)

زيت للقلى

طريقه التحضير البوفتيك

- فى بوله نخلط ماء بصل وماء طماطم وملح وفلفل وبهارات وجوزة الطيب ونقلبهم مع بعض  ونتبل بيهم شرائح اللحمه ونتركها فى التبيله لمدة ساعه على الاقل

- وفى بوله نخلط بيض وملح وفلفل ونخفقهم مع بعض ونضيف لين ونقلبهم مع بعض  وفى بوله نضع دقيق ونتبله ثوم وبصل بودرونقلبهم مع بعض وفى بوله اخرى نخلط بقسماط مع ثوم وبصل بودر ونقلبهم مع بعض  ونجيب شرائح اللحمه ونضعها فى دقيق ثم فى بيض ولبن ثم فى بقسماط ونضغط عليها 

- فى اناء على النار فى زيت سخن عميق نقلى البفيتك

البفتيك بفتيك طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة الصينية

الفلوس بتطير في الهوا.. سيدة صينية تلقي آلاف الدولارات من البلكونة بعد خلاف مع زوجها

شحن عداد الكهرباء

شحن عداد الكهرباء بخصم 50%.. تفاصيل هامة

البنزين

بعد إعادة غلق مضيق هرمز.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الأحد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

الذباب والناموس

بمكونات طبيعية.. طرد الناموس والذباب من المنزل خلال دقائق بطريقة آمنة وفعالة

أسعار الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم الأحد 19 أبريل في مصر.. استقرار بالبنوك وأعلى سعر يسجل 51.8 جنيه

الدواجن

أسعار الدواجن لن ترتفع خلال الفترة المقبلة.. أخبار سارة من الشعبة التجارية

احمد بلال

«مكوناتك الجسمانية كانت غلط».. بشير التابعي يفتح النار على أحمد بلال بسبب ناصر منسي

ترشيحاتنا

مجلس النواب

قنبلة اجتماعية موقوتة.. مطالب برلمانية بتدخل حاسم لحماية أطفال مصر

النائب شعبان عبد اللطيف

برلماني: لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الكويت يعكس عمق الشراكة

النائب حسين خضير

وكيل صحة الشيوخ: السرطان ثاني سبب للوفاة في مصر بنسبة 14.7%

بالصور

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم
طريقة عمل البفتيك مثل المطاعم

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيميا الحادة

علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة
علامات لا تتجاهلعا تدل على إصابتك بـ الانيما الحادة

بفستان ملفت.. زوجة كريم فهمى تتألق رفقة ياسمين عبد العزيز

زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز
زوجة كريم فهمى و ياسمين عبد العزيز

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة
بـ توب قشر السمك.. غادة عبد الرازق رفقة أحفادها من الجونة

فيديو

ابنة علي الحجار

انهيار ابنة علي الحجار على الهواء.. اتهامات قاسية وطلب صادم من المتابعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الإهمال العاطفي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: "جائزة الشيخ زايد" ..عشرون عاما في خدمة الثقافة

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: من يدفع ثمن الصراعات في العصر الحديث ؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

المزيد