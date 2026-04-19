إيقاف مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية عن العمل بسبب مصرع فتاة بالشارع التجاري



قرر محافظ الإسماعيلية إيقاف مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في واقعة مصرع فتاة دهسا من قبل معدات مشروع تطوير الشارع التجاري.



ونعى اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بسمة مجدي ابنة الإسماعيلية التي توفت اليوم الأحد، نتيجة حادث أليم بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، متوجهًا بخالص العزاء لأسرة الفتاة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم زويها الصبر والسلوان.

ووجَّه "حسب الله"، بمحاسبة المسئولين عن الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأصدر محافظ الإسماعيلية قرارًا، بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة.