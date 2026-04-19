الحركة الوطنية: توجيهات القيادة السياسية بشأن الصومال تعكس رؤية ثاقبة في إدارة ملفات الأمن القومي

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بالنتائج الهامة للقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، موضحا أن توجيهات القيادة السياسية المصرية تعكس رؤية ثاقبة في إدارة ملفات الأمن القومي، وترسيخاً لدور مصر التاريخي كركيزة للاستقرار في القارة الأفريقية.

وثمن الشاهد، في تصريحات اليوم، الموقف المصري الحاسم والرافض لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال، مشدداً على أن إدانة مصر للاعتراف غير القانوني بما يسمى "أرض الصومال" وتعيين مبعوث دبلوماسي إسرائيلي هناك، هو انتصار لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقطع للطريق أمام محاولات العبث بمقدرات الدول العربية والأفريقية.

وأوضح الشاهد، أن ترفيع العلاقات لمستوى "الشراكة الاستراتيجية" والانتقال الكامل للسفارة المصرية لمقديشيو، هو انتقال لمرحلة "التواجد الفاعل" برياً وجوياً وعسكرياً، مما يعزز من قدرة الصومال على بسط ومواجهة تحديات الإرهاب.

وأشار إلى الأهمية القصوى لبروتوكول التعاون العسكري وقرب نشر القوات المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن مصر تقدم نموذجاً "للدعم العملي" الذي لا يكتفي بالشعارات، بل يساهم في بناء الكوادر الوطنية الصومالية وتأمين المنطقة من مطامع القوى الإقليمية.

ودعا رئيس حزب الحركة الوطنية، القطاع الخاص المصري للاستفادة من الزخم السياسي الحالي لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الأدوية والمنتجات الصناعية، مؤكداً أن "القوة الناعمة" المصرية المتمثلة في التنمية والتبادل التجاري هي الضمانة الحقيقية لاستدامة العلاقات الاستراتيجية.

واختتم الشاهد بالقول:،"إن استقرار الصومال هو استقرار لباب المندب وللملاحة في قناة السويس، ومن هنا تأتي عبقرية التحرك المصري الذي يربط بين التاريخ العريق والمصالح الحيوية المعاصرة.