تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الحركة الوطنية: توجيهات القيادة السياسية بشأن الصومال تعكس رؤية ثاقبة في إدارة ملفات الأمن القومي

المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية
المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية
حسن رضوان

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بالنتائج الهامة للقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، موضحا أن توجيهات القيادة السياسية المصرية تعكس رؤية ثاقبة في إدارة ملفات الأمن القومي، وترسيخاً لدور مصر التاريخي كركيزة للاستقرار في القارة الأفريقية.

وثمن الشاهد، في تصريحات اليوم، الموقف المصري الحاسم والرافض لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال، مشدداً على أن إدانة مصر للاعتراف غير القانوني بما يسمى "أرض الصومال" وتعيين مبعوث دبلوماسي إسرائيلي هناك، هو انتصار لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقطع للطريق أمام محاولات العبث بمقدرات الدول العربية والأفريقية.

وأوضح الشاهد، أن ترفيع العلاقات لمستوى "الشراكة الاستراتيجية" والانتقال الكامل للسفارة المصرية لمقديشيو، هو انتقال لمرحلة "التواجد الفاعل" برياً وجوياً وعسكرياً، مما يعزز من قدرة الصومال على بسط ومواجهة تحديات الإرهاب.

وأشار إلى الأهمية القصوى لبروتوكول التعاون العسكري وقرب نشر القوات المصرية ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن مصر تقدم نموذجاً "للدعم العملي" الذي لا يكتفي بالشعارات، بل يساهم في بناء الكوادر الوطنية الصومالية وتأمين المنطقة من مطامع القوى الإقليمية.

ودعا رئيس حزب الحركة الوطنية، القطاع الخاص المصري للاستفادة من الزخم السياسي الحالي لزيادة الصادرات المصرية، خاصة في قطاع الأدوية والمنتجات الصناعية، مؤكداً أن "القوة الناعمة" المصرية المتمثلة في التنمية والتبادل التجاري هي الضمانة الحقيقية لاستدامة العلاقات الاستراتيجية.

واختتم الشاهد بالقول:،"إن استقرار الصومال هو استقرار لباب المندب وللملاحة في قناة السويس، ومن هنا تأتي عبقرية التحرك المصري الذي يربط بين التاريخ العريق والمصالح الحيوية المعاصرة.

المهندس أسامة الشاهد رئيس حزب الحركة الوطنية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

جولة 21 أبريل.. مفاوضات تحت ضغط التصعيد بين واشنطن وطهران واختبار جديد لحافة الهاوية

أستاذ سياسة: مفاوضات 21 أبريل اختبار نوايا تحت ضغط عسكري.. و”حافة الهاوية” تحكم المشهد بين واشنطن وطهران

محافظ أسيوط يعقد لقاءً جماهيريًا مع أهالي بني عدي ضمن احتفالات العيد القومي

في لقاء جماهيري.. محافظ أسيوط يوجه بحلول فورية لمطالب المواطنين| صور

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد