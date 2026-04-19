وهم التخسيس السريع.. خبير تغذية يكشف الحقيقة وراء الأعشاب و4 عوامل تحسم فقدان الوزن

حذر الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية، من انتشار وصفات خلط الأعشاب لإنقاص الوزن، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي أساس علمي، وإنما تندرج ضمن تريندات السوشيال ميديا التي قد تُضلل المواطنين وتعرض صحتهم للخطر.

مكونات الأعشاب المختلفة

وأوضح نزيه، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف بديع وآية شعيب ببرنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد، أن فكرة إضافة أعشاب متعددة إلى الماء الساخن بهدف حرق الدهون أو إنقاص الوزن بشكل سريع غير موجودة في العلم، مشيرًا إلى أن التداخل بين مكونات الأعشاب المختلفة قد يؤدي إلى تفاعلات غير مدروسة، قد تضر الجسم بدلًا من تحقيق أي فائدة.

استخدام الأعشاب بشكل عشوائي

وأضاف مجدي نزيه أن المشكلة تكمن في الاعتقاد الخاطئ بأن الأعشاب آمنة بشكل مطلق، رغم أن معظم الأدوية في الأساس مشتقة من مركبات عشبية يتم دراستها بعناية، لافتًا إلى أن استخدام الأعشاب بشكل عشوائي قد يؤثر سلبًا على عدة وظائف حيوية في الجسم.

حجم الكتلة العضلية

وأكد مجدي نزيه أن إنقاص الوزن لا يعتمد على وصفات سحرية، بل يرتبط بعوامل فسيولوجية مثل العمر، وطبيعة الغدد، ومعدل النشاط، وحجم الكتلة العضلية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الخلطات غير العلمية، والاعتماد على أساليب صحية وآمنة تحت إشراف متخصصين.