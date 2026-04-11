الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
آية التيجي

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تريند جديد يعتمد على خلط القهوة بالليمون، مع ادعاءات بأنها تساعد على فقدان الوزن وعلاج بعض المشكلات الصحية، لكن هل هذا المشروب له فوائد حقيقية أم مجرد شائعة غذائية؟

ما هي القهوة بالليمون؟

وتتكون هذه الوصفة ببساطة من مزج كوب من القهوة مع عصير الليمون، وهما مكونان شائعان يتمتع كل منهما بفوائد صحية متعددة بفضل احتوائهما على مضادات الأكسدة.

وتعزز القهوة غنية بالكافيين الذي النشاط والتركيز، بينما يُعد الليمون مصدرًا قويًا لـفيتامين C الذي يدعم المناعة ويحارب الجذور الحرة.

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

رغم الانتشار الكبير لهذا الادعاء، لا يوجد دليل علمي يؤكد أن القهوة بالليمون تذيب الدهون أو تسبب فقدان الوزن بشكل مباشر.
لكن قد تساهم القهوة وحدها في:
ـ زيادة معدل الحرق
ـ تحسين الأداء البدني
ـ تقليل الشهية بشكل طفيف

وبالتالي، فإن أي تأثير على الوزن يرجع للكافيين في القهوة وليس لمزيج القهوة مع الليمون.

أبرز الفوائد المحتملة للمشروب

ـ  تعزيز الطاقة والنشاط:
الكافيين في القهوة يساعد على تنشيط الجهاز العصبي وتحسين التركيز.

ـ  دعم صحة الجلد:
مضادات الأكسدة في القهوة، إلى جانب فيتامين C في الليمون، قد تساهم في:
تحسين نضارة البشرة
تعزيز إنتاج الكولاجين
تقليل تأثير الجذور الحرة

ـ  دعم الصحة العامة:
كلا المكونين قد يساعدان في تقليل خطر بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

أشهر الادعاءات.. ماذا يقول العلم؟

ـ علاج الصداع: قد تساعد القهوة بسبب الكافيين، لكن الليمون ليس له دور مثبت.

ـ علاج الإسهال: لا يوجد دليل علمي، بل قد تزيد القهوة من حركة الأمعاء.

ـ حرق الدهون: غير صحيح علميًا.

أضرار القهوة بالليمون

رغم فوائد المكونات، إلا أن الإفراط قد يسبب بعض المشكلات مثل:
ـ اضطرابات النوم بسبب الكافيين
ـ الحموضة وحرقة المعدة
ـ تآكل مينا الأسنان بسبب حمض الليمون
ـ احتمال التحسس من الحمضيات لدى بعض الأشخاص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين

البنزين

بعد هبوط سعر النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار اليوم

400 جنيه نزول| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

400 جنيه نزولا| تراجع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تقديم الساعة 60 دقيقة

قدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026 في مصر

وزير التربية والتعليم

اجازة غداً للطلاب والمعلمين الأقباط بجميع المدارس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة

وحدات سكنية

طرح جديد.. الإسكان توفر 50 ألف شقة في انتظار المتقدمين بهذه المحافظات

مجلس النواب

مقترح جديد.. زواج الأم لا يسقط حضانة الطفل و10 آلاف جنيه حد أدني للنفقة

السعودية وباكستان

الدفاع السعودية: وصول قوات عسكرية باكستانية إلى قاعدة الملك عبد العزيز

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أسباب خفية وراء الشعور بالتعب المستمر.. هل تناول الفاكهة يقلل من الإصابة بمرض باركنسون؟

حظك اليوم وتوقعات الابراج

تحذيرات فلكية: ضغوط مالية ومهنية تنتظر هذه الأبراج

باركنسون

في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن مرض باركنسون

بالصور

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة .. سر النضارة الطبيعية

فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة
فوائد استخدام ماء الليمون فى العناية بالبشرة

القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟
هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

تحذير .. الرنجة مجهولة المصدر تعرضك لمشاكل خطيرة تصل للوفاة

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن
أمراض تسبب زيادة الوزن

فيديو

ريهام عبدالغفور والتــ.ـحـرش

تعرضت للتحـرش من مسن.. ريهام عبدالغفور تكشف سر طفولتها

سبب وفاة والد سيمون

سبب مفاجئ.. سيمون تكشف كواليس صادمة وراء وفاة والدها

تريند الفخار

فخار بيتاكل.. ترند غريب على تيك توك يثير القلق وتحذيرات طبية

آية عبدالرحمن

آية عبدالرحمن تروي كواليس حوارها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

المزيد