القهوة بالليمون .. هل تساعد على التخسيس أم مجرد تريند بلا فوائد؟

انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي تريند جديد يعتمد على خلط القهوة بالليمون، مع ادعاءات بأنها تساعد على فقدان الوزن وعلاج بعض المشكلات الصحية، لكن هل هذا المشروب له فوائد حقيقية أم مجرد شائعة غذائية؟

ما هي القهوة بالليمون؟

وتتكون هذه الوصفة ببساطة من مزج كوب من القهوة مع عصير الليمون، وهما مكونان شائعان يتمتع كل منهما بفوائد صحية متعددة بفضل احتوائهما على مضادات الأكسدة.

وتعزز القهوة غنية بالكافيين الذي النشاط والتركيز، بينما يُعد الليمون مصدرًا قويًا لـفيتامين C الذي يدعم المناعة ويحارب الجذور الحرة.

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

رغم الانتشار الكبير لهذا الادعاء، لا يوجد دليل علمي يؤكد أن القهوة بالليمون تذيب الدهون أو تسبب فقدان الوزن بشكل مباشر.

لكن قد تساهم القهوة وحدها في:

ـ زيادة معدل الحرق

ـ تحسين الأداء البدني

ـ تقليل الشهية بشكل طفيف

وبالتالي، فإن أي تأثير على الوزن يرجع للكافيين في القهوة وليس لمزيج القهوة مع الليمون.

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

أبرز الفوائد المحتملة للمشروب

ـ تعزيز الطاقة والنشاط:

الكافيين في القهوة يساعد على تنشيط الجهاز العصبي وتحسين التركيز.

ـ دعم صحة الجلد:

مضادات الأكسدة في القهوة، إلى جانب فيتامين C في الليمون، قد تساهم في:

تحسين نضارة البشرة

تعزيز إنتاج الكولاجين

تقليل تأثير الجذور الحرة

ـ دعم الصحة العامة:

كلا المكونين قد يساعدان في تقليل خطر بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري.

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

أشهر الادعاءات.. ماذا يقول العلم؟

ـ علاج الصداع: قد تساعد القهوة بسبب الكافيين، لكن الليمون ليس له دور مثبت.

ـ علاج الإسهال: لا يوجد دليل علمي، بل قد تزيد القهوة من حركة الأمعاء.

ـ حرق الدهون: غير صحيح علميًا.

هل تساعد القهوة بالليمون على التخسيس؟

أضرار القهوة بالليمون

رغم فوائد المكونات، إلا أن الإفراط قد يسبب بعض المشكلات مثل:

ـ اضطرابات النوم بسبب الكافيين

ـ الحموضة وحرقة المعدة

ـ تآكل مينا الأسنان بسبب حمض الليمون

ـ احتمال التحسس من الحمضيات لدى بعض الأشخاص.