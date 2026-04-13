استشاري تغذية: أدوية التخسيس قد تسبب أعراضا هضمية ويجب الحذر من الفسيخ والرنجة

أكد الدكتور محمد منصور، الأستاذ بكلية طب قصر العيني واستشاري التغذية العلاجية، أن استخدام أدوية التخسيس قد يسبب بعض الأعراض الجانبية المرتبطة بالجهاز الهضمي، مثل الحموضة أو الشعور بالغثيان لدى بعض الحالات.

وقال محمد منصور، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه على المرضى الذين يتناولون أدوية التخسيس توخي الحذر عند تناول أطعمة مثل الفسيخ والرنجة، مع ضرورة تقليل الكميات لتجنب حدوث اضطرابات هضمية حادة، خاصة مع بطء حركة الأمعاء لدى بعض المرضى.

وأضاف أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالملح قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة، مؤكدًا أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن لتفادي أي مضاعفات على الجهاز الهضمي.