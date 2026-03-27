دكتور تخسيس فاشل | تحرّك قانوني عاجل من أسرة العندليب ضد هذا الطبيب لسبب صادم

كشفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، اتخاذها إجراءات قانونية ضد ضياء العوضي، وذلك على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءات بحق العندليب الأسمر، على حد وصف الأسرة.

وجاء ذلك من خلال بيان نشرته الأسرة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أكدت فيه رفضها التام لما ورد في الفيديو، مشددة على أنها ستتعامل مع الأمر من خلال المسار القانوني، دون الانجرار إلى مستوى الردود غير اللائقة.

وأوضحت الأسرة في بيانها أن ما حدث يعد تجاوزا غير مقبول في حق قامة فنية كبيرة ما زالت تحظى بمحبة واسعة في مصر والوطن العربي، مؤكدة أن الهدف من الفيديو بحسب وصفها، إثارة الجدل وجذب المشاهدات عبر الإساءة لرمز فني كبير.

وأضافت أنها بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال مكتب المحامي ياسر قنطوش، ممثل العائلة، تمهيدا لمحاسبة المسؤول عن هذه التصريحات.

وأكدت أسرة عبد الحليم حافظ في ختام بيانها تمسكها بالحفاظ على إرث الفنان الراحل، مشيرة إلى ثقتها في القانون لاستعادة حقه الأدبي، خاصة في ظل مكانته الكبيرة لدى جمهوره الممتد من المحيط إلى الخليج، بحسب تعبيرها.