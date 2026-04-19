السفير محمد العرابي: مصر لم تتخل أبدا عن مواقفها بدعم استقرار دول الخليج العربي

أكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، زيارة وزير الخارجية الكويتي لمصر هامة وفي توقيت حاسم للغاية.

واضاف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج الساعة السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية الكويتية تتميز بتاريخ طيب ويعلمهم الجميع في تحرير الكويت كان لمصر دور مهم.

وتابع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن أرجو توقف محاولات الوقيعة بين مصر ودولة الكويت والدول العربية والخليجية، مستدركا أن مصر لم تتخلي أبدا عن مواقفها بدعم استقرار دول الخليج العربي.