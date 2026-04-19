20.5 مليون دينار تداولات بورصة عمان والمؤشر العام يرتفع 0.33%

سجلت بورصة عمان، اليوم ، حجم تداول إجمالي بلغ 20.5 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 28.9 مليون دولار ، وذلك من خلال تداول 4.7 مليون سهم، تم تنفيذها عبر 4553 عقدا.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ليصل إلى 3803 نقاط، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0.33%.

وجاء الأداء القطاعي إيجابيًا، حيث ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1.33%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.12%، بينما سجل القطاع المالي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.07%.

وبالنسبة لحركة الأسهم، وبمقارنة أسعار إغلاق الشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار أسهم 33 شركة، في حين تراجعت أسعار أسهم 38 شركة، ما يعكس حالة تباين في أداء السوق خلال الجلسة.