الكينج يشعل الجدل.. كواليس مشهد غرفة الولادة ورد حاسم من صناع العمل

كشف الكاتب محمد صلاح العزب، تفاصيل الجدل الذي شهده مسلسل الكينج بطولة محمد إمام، موضحًا أن مشهد الولادة كان مكتوب وليس وليد اللحظة.

بيئة شعبية وغير مكمل

وتابع خلال لقائه مع آية شعيب، وسارة سامي وشريف عبد البديع، مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد، أن البطل محمد إمام كان جاي من بيئة شعبية وغير مكمل تعليمه وعندما امتلك الأموال وزوجته في وقت الولادة طلبوا منه الدخول لغرفة الولادة.

بطل العمل وليس مخرج

وأردف أن هناك شخصيتين اعترضوا على المشهد وهما أستاذ جامعي ودكتورة في القانون ومحامية كبيرة واعتراضهم بعيد عن الفن ووجهوا الكلام لمحمد إمام الذي هو بطل العمل وليس مخرج أو مؤلف العمل.



وأكد أن محمد إمام بطل العمل ولا يصح توجيه نقد له على جمل قالها في العمل الفني، موضحًا أن إمام كان تاجر في السلاح وقتل وحرق ناس وكلامه في السياق الدرامي.

