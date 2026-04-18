معتز هشام نجل كندة علوش في أحداث مسلسل "ابن النصابة"

يخوض الفنان معتز هشام تجربة درامية جديدة ومميزة من خلال مشاركته في مسلسل ابن النصابة، حيث يجسد دور نجل النجمة ، في عمل يحمل طابعًا إنسانيًا مشوقًا يمزج بين الكوميديا الاجتماعية والتشويق.

وتدور قصة مسلسل "ابن النصابة" حول محامية متفانية تُدعى "رانيا"، تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها بشكل مفاجئ وغامض، ما يدفعها إلى مواجهة واقع قاسٍ يفرض عليها التحول إلى شخصية أكثر قوة وصرامة. وفي خضم هذه التحولات،

تسعى رانيا للانتقام واستعادة حياتها بطريقتها الخاصة، مستعينة بابنها الذي يعمل بطلًا في سباقات الدراجات، ليشكلا معًا ثنائيًا غير تقليدي في مواجهة التحديات.

ويشارك في بطولة العمل كندة علوش، معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، حازم إيهاب، وهو من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، وهو من إنتاج شركة S productions للمنتجة سالي والي.