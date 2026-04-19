والتز: الولايات المتحدة قد تقوم بتفتيش السفن المتجهة من إيران إلى الصين

أعلن المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز ، أن الولايات المتحدة قد تفتش السفن المتجهة من إيران إلى الصين ، في إطار الجهود الرامية للحد من توريدات النفط الإيرانية.

وقال والتز ، في حديث لقناة "سي بي إس"، يوم الأحد، ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا أرغب في مناقشة مواعيد وترتيب العمليات، ولكن بوسعي القول إن جميع الخيارات لا تزال على الطاولة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد أفادت في وقت سابق بأن القوات الأمريكية تستعد لإجراء عمليات للاستيلاء على السفن التجارية والناقلات المرتبطة بإيران في المياه الدولية خارج منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت فرض الحصار على مضيق هرمز ومنع مرور جميع السفن المتجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية في 13 أبريل.