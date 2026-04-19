الأمطار الرعدية.. السعودية تقرر تحويل الدراسة لـ عن بُعد عبر منصة مدرستي غدا

أصدرت إدارة تعليم القصيم بالمملكة العربية السعودي قرارا بتحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة " مدرستي"، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وذكرت إدارة تعليم القصيم في بيان لها أن القرار يشمل جميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس منطقة القصيم.

وشددت على استمرار العملية التعليمية عبر المنصة وفق الجداول الدراسية المعتمدة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع اليوم (الأحد)، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غدٍ (الاثنين) وحتى يوم الجمعة المقبلة.