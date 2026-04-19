قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البديل زيت النخيا.. إندونيسيا توقف استيراد الديزل اعتبارا من يوليو المقبل

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت إندونيسيا أنها ستتوقف عن استيراد وقود الديزل اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، تزامنا مع بدء تطبيق برنامج /بي 50 - B 50/، وهو مزيج وقود حيوي يتكون من 50 بالمئة ديزل و50 بالمئة من زيت النخيل الخام، حسب تقارير لوكالات أنباء عالمية.

وقال أندي أمران سليمان وزير الزراعة الإندونيسي، في تصريحات صحفية اليوم، إن بلاده لن تستورد الديزل بعد الآن، واعتبارا من الأول من يوليو عام 2026 سنتوقف عن ذلك، مع دخول /بي 50/ حيز التنفيذ".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز استقلالية الطاقة الوطنية من خلال استخدام زيت النخيل كوقود بديل.

وبين أن زيت النخيل لا يقتصر استخدامه على إنتاج الديزل فقط، بل يمكن تحويله أيضا إلى البنزين والإيثانول، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على تسريع تطوير هذه الاستخدامات.

وفي ظل اضطرابات الإمدادات العالمية وتصاعد المخاطر في مضيق هرمز، تتجه إندونيسيا إلى إعادة تشكيل استراتيجيتها في مجال أمن الطاقة، عبر تقليل الاعتماد على واردات الوقود وتعزيز البدائل المحلية.
 

يأتي برنامج /بي 50/ في هذا الإطار كخيار استراتيجي لتحقيق السيادة الطاقية، من خلال توسيع استخدام الوقود الحيوي القائم على زيت النخيل.
 

وتشير بيانات رسمية إلى أن استخدام الوقود الحيوي وفر نحو 40.71 مليار دولار خلال الفترة بين 2020 و2025، مع توقعات بتحقيق توفير إضافي سنويا بنحو 10.84 مليار دولار بدءا من عام 2026.


 ويُنتظر أن يسهم التطبيق الكامل للبرنامج في الاستغناء عن واردات الديزل التي تقدر بنحو 4.9 مليون كيلولتر سنويا، أي ما يعادل أكثر من 10 بالمئة من الاحتياجات المحلية.

إندونيسيا الديزل زيت النخيل الخام وزير الزراعة الإندونيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد