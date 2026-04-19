استطلاع.. حزب بلغاريا التقدمية المؤيد لروسيا يتصدر الانتخابات

أظهرت استطلاعات الرأي بعد الخروج من التصويت أن حزب بلغاريا التقدمية بقيادة رومن راديف يتصدر بفارق قوي بنسبة تزيد عن 39% من الأصوات وهو مشكك في الاتحاد الأوروبي وضد الدعم العسكري لأوكرانيا في حربها مع روسيا رغم أنه في الوضع الحالي سيحتاج إلى تشكيل ائتلاف للحكم بأغلبية.

ووفقا لبيانات استطلاع آراء الناخبين بعد الخروج أوردتها وكالة صوفيا البلغارية فقد حصل حزب "بلغاريا التقدمية" على 39.2% وتلاه حزب جيرب-إس دي إس بنسبة 15.1% ، ثم حزب "نحن نواصل التغيير - بلغاريا الديمقراطية" 13.3% ،وحركة الحقوق والحريات 8.1 % ، و"فازرازدان" 5.0% ، و"الحزب الاشتراكي البلغاري - اليسار المتحد" 4.2% وهو ما يتيح لتلك الأحزاب التمثيل في البرلمان.

أما الأحزاب الأخرى فقد أظهر الاستطلاع أنها لن تحقق النسبة اللازمة لدخول البرلمان.