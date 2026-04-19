خبير طاقة: الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية يخفف صدمة ارتفاع أسعار النفط

أكد المهندس حافظ السلماوي، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء، أن احتجاز إمدادات البترول مؤخرًا انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الطاقة والغاز عالميًا، مشيرًا إلى أن تعامل الدول مع الأزمة جاء عبر عدة مستويات، أبرزها اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية.



وأوضح "السلماوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “Ten”، أن بعض الدول قررت الإفراج عن كميات من مخزونها الاستراتيجي، ما ساهم في تحقيق قدر من التوازن في الأسواق والحد من حدة الأزمة، خاصة لدى الدول التي تمتلك بنية جاهزة للتعامل مع مثل هذه الظروف.



وأشار إلى أن الدول التي لا تمتلك احتياطيات كافية تواجه تداعيات أكبر، لافتًا إلى أن دول شرق آسيا تُعد الأكثر تضررًا نظرًا لاعتمادها الكبير على إمدادات النفط المارة عبر مضيق هرمز، في حين تتمتع أوروبا بمرونة نسبية بفضل امتلاكها مخزونات استراتيجية تساعدها على امتصاص الصدمات.