قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
طه جبريل

ديني

أستاذ بالأزهر: بعض الناس ينسبون أقوالا غير صحيحة للرموز الدينية

الدكتور أحمد الرخ

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك صفات يحبها الله تعالى، مستشهدًا بمدح النبي للأشج عبد قيس حين قال: “إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة”، موضحًا أن الحلم هو العقل، والأناة هي التثبت والتريث وفهم الأمور دون عجلة.

وأوضح الدكتور أحمد الرخ، خلال تصريح له، أن هذه الصفات تعكس وعيًا حقيقيًا في التعامل مع المواقف، مشيرًا إلى ما ورد عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: “لا يكن أحدكم إمعة”، أي الذي يسير مع كل رأي دون إدراك أو فهم، فيوافق الصواب والخطأ دون تمييز.

نشر معلومات بلا تحقق

وأضاف أن هذا النموذج يظهر لدى بعض الناس اليوم، حيث يفتقدون التريث والتثبت، فيقومون بنشر أي معلومة أو مشاركة أي منشور دون تحقق، بل وقد ينسبون أقوالًا غير صحيحة إلى رموز دينية من خلال صور أو عبارات غير موثقة، رغم وجود قنوات رسمية يمكن الرجوع إليها للتأكد من صحة المعلومات.

وأشار إلى أن غياب التعقل والتثبت يؤدي إلى انتشار الخطأ، مؤكدًا أن الإنسان الواعي يجب أن يتحمل مسؤولية ما ينشره، وأن يدرك أن الصواب يحتاج إلى تحقق، وليس مجرد الانجراف وراء ما يُتداول.

وبيّن أن من مظاهر الوعي المجتمعي كذلك الإيجابية وعدم السلبية، حيث يجب على الإنسان أن يسهم بقدر استطاعته في خدمة المجتمع، وأن يسعى لمنع الخطأ إذا قدر على ذلك، سواء مع جاره أو قريبه أو أي فرد من المجتمع، لافتًا إلى أن هذه المشاركة المجتمعية من أخلاق الكبار ولا تضيع عند الله تعالى.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسّخ هذا المعنى حين قال: “على كل مسلم صدقة”، فتعجب الصحابة لأن فيهم الفقير، فبيّن لهم أن الصدقة لا تقتصر على المال، بل تشمل العمل، والأمر بالمعروف، ومساعدة المحتاج، وحتى الكف عن الشر، فكل ذلك يعد صدقة يؤجر عليها الإنسان.

وأكد أن المعروف لا يضيع عند الله، بل يمتد أثره حتى بعد وفاة الإنسان، كما ورد في الأحاديث أن من الأعمال التي يلحق أجرها المؤمن بعد موته: علمٌ نشره، أو ولد صالح تركه، أو صدقة جارية، أو عمل نافع قدمه للناس، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تظل تنمو أجرًا وثوابًا إلى أن يلقى العبد ربه.

الأزهر أحمد الرخ أقوال غير صحيحة رموز دينية المعلومات الخاطئة

ترشيحاتنا

أرشيفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

