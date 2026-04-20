طهران تتوعد برد وشيك على استهداف أمريكي لسفينة تجارية ترفع علمها

أعلنت إيران عزمها تنفيذ رد "قريب" على ما وصفته بالهجوم الأمريكي على سفينة شحن تجارية ترفع علمها في خليج عمان، في خطوة تنذر بتصعيد جديد في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء"، مساء الأحد، إن القوات الإيرانية "ستقوم بالرد والتصعيد المناسب قريباً" عقب استهداف السفينة، معتبرًا أن ما جرى يمثل "انتهاكاً لوقف إطلاق النار وعملاً من أعمال القرصنة البحرية".

ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية رسمية، أوضح المتحدث أن القوات الأمريكية أطلقت النار على السفينة داخل مياه خليج عمان، وعطلت نظام الملاحة الخاص بها، قبل أن تنزل عناصر من مشاة البحرية على متنها، في ما وصفه بـ"اعتداء سافر".

وأضاف: "الولايات المتحدة خرقت وقف إطلاق النار وارتكبت عملاً من أعمال القرصنة المسلحة بحق سفينة تجارية إيرانية".

وختم بالتحذير من أن القوات المسلحة الإيرانية "سترد قريباً على هذا العمل الإجرامي، وستتخذ خطوات تصعيدية مناسبة".

في المقابل، أعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من الأحد أن قواته عطلت سفينة شحن إيرانية، مشيراً إلى أنها كانت تحاول دخول ميناء إيراني في خرق لإجراءات الحصار البحري التي تفرضها واشنطن في المنطقة.