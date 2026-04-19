تشييع جثمان الفتاة بسمة ضحية حادث الدهس بمشروع تطوير الشارع التجاري بالإسماعيلية

شيع أهالى محافظة الإسماعيلية، قبل قليل الفتاة بسمة مجدي ضحية حادث الدهس بالشارع التجارى إلى مثواها الأخير بكنيسة الانبا بولا ، وذلك عقب انتهاء إجراءات وتصاريح الدفن.



ونعت الكنيسة برئاسة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها وكذا الكهنة بخالص الحزن والأسى وبكلمات مؤثرة وفاة فقيدتها وخادمتها المخلصة بسمة مجدي خادمه بمدرسة الشمامسة التي انتقلت إلى الأمجاد السماوية، بعد حياة طيبة مملوءة بالمحبة والخدمة والعطاء وكانت مثالًا حيًا للنقاء والوداعة، وقلبًا مملوءً بالحب لكل من حولها.

ونعى اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بسمة مجدي ابنة الإسماعيلية التي توفت اليوم الأحد، نتيجة حادث أليم بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وتوجه “حسب الله” بخالص العزاء لأسرة الفتاة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.