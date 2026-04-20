إعلام إيراني: استهداف سفن أمريكية بمسيرات بعد حادثة سفينة قادمة من الصين

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن القوات الإيرانية شنت هجومًا باستخدام طائرات مسيرة استهدف سفنًا عسكرية أمريكية، وذلك عقب تعرض سفينة إيرانية لهجوم أثناء عودتها من الصين، في تطور جديد ينذر بتصاعد التوترات في المنطقة.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران مستعدة لاحتمال استئناف المواجهة ، مشيرة إلى أن باب المندب وأرامكو وينبع والفجيرة ستدخل نطاق المواجهة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة شحن ترفع العلم الإيراني وتُدعى "توسكا" حاولت اختراق الحصار الأمريكي البحري ، مشيرا إلى أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لهم.

وقال ترامب في تصريحات له : اعترضت المدمرة الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس سبروانس" السفينة "توسكا" في خليج عُمان ووجهت إليها تحذيرا صريحا بالتوقف.

وأضاف ترامب: حين رفض الطاقم الإيراني الامتثال للتعليمات قامت سفينتنا الحربية بشل حركتهم تماما وتوقيفهم في الحال وذلك بإحداث ثقب في غرفة المحركات.



وتابع ترامب: يتولى مشاة البحرية الأمريكية حاليا السيطرة على السفينة وتخضع "توسكا" لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية نظرا لسجلها السابق الحافل بالأنشطة غير القانونية.

وأتم ترامب تصريحاته : نسيطر على السفينة سيطرة تامة ونعكف حاليا على تفتيش ما بداخلها.