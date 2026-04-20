دكتورة بطب عين شمس تعلن العفو عن ضياء العوضي بعد وفاته
انخفاض طفيف.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
بدء التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي الترم الثاني 2026 بالمدارس..اليوم
جيش الاحتلال يحذر: جنوب لبنان منطقة محظورة والاقتراب من الليطاني ممنوع
تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
أخبار العالم

إعلام إيراني: استهداف سفن أمريكية بمسيرات بعد حادثة سفينة قادمة من الصين

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن القوات الإيرانية شنت هجومًا باستخدام طائرات مسيرة استهدف سفنًا عسكرية أمريكية، وذلك عقب تعرض سفينة إيرانية لهجوم أثناء عودتها من الصين، في تطور جديد ينذر بتصاعد التوترات في المنطقة.

وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن  إيران مستعدة لاحتمال استئناف المواجهة ، مشيرة إلى أن باب المندب وأرامكو وينبع والفجيرة ستدخل نطاق المواجهة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة شحن ترفع العلم الإيراني وتُدعى "توسكا" حاولت اختراق الحصار الأمريكي البحري ، مشيرا إلى أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لهم.

وقال ترامب في تصريحات له : اعترضت المدمرة الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس سبروانس" السفينة "توسكا" في خليج عُمان ووجهت إليها تحذيرا صريحا بالتوقف.

وأضاف ترامب: حين رفض الطاقم الإيراني الامتثال للتعليمات قامت سفينتنا الحربية بشل حركتهم تماما وتوقيفهم في الحال وذلك بإحداث ثقب في غرفة المحركات.


وتابع ترامب: يتولى مشاة البحرية الأمريكية حاليا السيطرة على السفينة وتخضع "توسكا" لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية نظرا لسجلها السابق الحافل بالأنشطة غير القانونية.

وأتم ترامب تصريحاته : نسيطر على السفينة سيطرة تامة ونعكف حاليا على تفتيش ما بداخلها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

ترشيحاتنا

الصلاة

ما حكم جمع وقصر الصلاة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة

دعاء الليلة الثانية من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب

العمرة في شهر ذي القعدة

فضل شهر ذي القعدة.. هل الثواب مضاعف في الأشهر الحرم؟

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد