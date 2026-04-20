تحديث جديد يسرع مستكشف الملفات في ويندوز 11 ويصلح الوضع المظلم ويدعم أرشيفات إضافية

كشفت مايكروسوفت عن تحضيرها لتحديث كبير لتطبيق «مستكشف الملفات» File Explorer في ويندوز 11، يركّز هذه المرة على تحسين السرعة وتجربة الوضع المظلم وإضافة دعم لصيغ أرشيف جديدة بدل إضافة مزايا سطحية أو دمج المزيد من كوبايلوت كما حدث في تحديثات سابقة.

ووفقًا لاختبارات موقع Windows Latest، الذي جرّب النسخة الاستباقية Build 26200.8313 المطروحة حاليًا في قناة Release Preview لمشتركي برنامج Windows Insider، أصبح File Explorer يفتح أسرع بشكل ملحوظ، مع استجابة أكثر سلاسة عند فتح المجلدات والتنقل بينها.

كما أكد الموقع أن مشكلة «الفلاش الأبيض» المزعجة في الوضع المظلم – عندما يومض خلفية بيضاء للحظات عند فتح المستكشف أو تغيير حجم نافذة التفاصيل – تم حلها أخيرًا في هذا البناء الجديد.

متى يصل التحديث لكل المستخدمين؟

تشير مايكروسوفت، بحسب تقرير Windows Latest، إلى أن كل هذه التحسينات الموجودة في Build 26200.8313 ستصل إلى عموم المستخدمين عبر التحديث الاختياري لشهر أبريل 2026 أولًا، ثم تندمج تلقائيًا مع تحديث الأمان الشهري (Patch Tuesday) في مايو 2026 لمن لا يثبتون التحديثات الاختيارية عادة.

هذا يعني أن مستخدمي ويندوز 11 سيحصلون – خلال الأسابيع القليلة المقبلة – على File Explorer أسرع وأكثر استقرارًا ضمن تحديث نظام عادي، دون الحاجة لتحميل إصدارات تجريبية أو التسجيل في برنامج Insider.

التحديث يأتي استكمالًا لتحسينات سابقة على أداء البحث في مستكشف الملفات قدّمتها مايكروسوفت في تحديث KB5079473 لشهر مارس 2026، والذي حسّن موثوقية البحث عند استخدام خيار «This PC» للبحث عبر أكثر من قرص ومجلد في وقت واحد. بذلك يصبح ملف Explorer واحدًا من أكثر مكوّنات ويندوز 11 التي تلقت تحسينات متتابعة خلال الشهور الأخيرة بعد شكاوى طويلة من بطئه وكثرة أعطاله.

دعم صيغ أرشيف جديدة مباشرة من المستكشف

إلى جانب السرعة وإصلاحات الواجهة، يضيف التحديث دعمًا أصليًا لمزيد من صيغ الأرشيف (ملفات الضغط) بحيث يمكن التعامل معها مباشرة من File Explorer بدون برامج خارجية. فبعد أن أضافت مايكروسوفت سابقًا دعمًا لصيغ مثل 7z وtar وrar، توسّع القائمة الآن لتشمل صيغًا جديدة مثل:cpio , uu, ,nupkg (حزم NuGet الخاصة بمستودعات البرمجيات في عالم .NET).

هذا يعني أن المستخدم سيتمكن من الضغط بزر الفأرة الأيمن على هذه الملفات واختيار «استخراج» Extract مباشرة من داخل مستكشف الملفات، كما يفعل مع ملفات ZIP التقليدية، دون الحاجة لاستخدام أدوات مثل WinRAR أو 7‑Zip في كثير من السيناريوهات اليومية. وبالتوازي، يستمر تطوير «معالج الضغط» الجديد الذي يسمح بإنشاء أرشيفات بصيغ ZIP وTAR و7z من داخل ويندوز مع التحكم في مستوى الضغط وبعض الخيارات المتقدمة كما أوضح موقع Pureinfotech في مراجعة سابقة لتغييرات أبريل.

تحسينات في تذكّر إعدادات المجلدات وخيار «المعاينة على أي حال»

من التغييرات المهمة التي يرصدها تقرير Pureinfotech أن التحديث الجديد يحسّن طريقة تعامل مستكشف الملفات مع تفضيلات عرض المجلدات (Folder View Preferences)، بحيث تصبح أكثر اتساقًا واستقرارًا.

مثلًا، إذا قمت بإلغاء خيار «Group by date» في مجلد التنزيلات Downloads أو عدّلت حجم الأيقونات أو طريقة الترتيب، ستظل هذه الإعدادات ثابتة حتى لو فتحت نفس المجلد من تطبيق مختلف كمتصفح الويب أو برنامج آخر، بدل أن تعود أحيانًا لإعدادات افتراضية كما كان يحدث سابقًا.

إضافة أخرى لافتة هي زر جديد باسم «Preview anyway» يظهر في جزء المعاينة عندما يحذر ويندوز من أن الملف الذي تحاول معاينته تم تنزيله من الإنترنت وقد يكون غير آمن. هذا الزر يتيح لك المضي قدمًا في معاينة الملف بنقرة واحدة بدل الاضطرار للذهاب إلى قوائم أخرى أو تعطيل التحذير بالكامل، في موازنة تحاول الجمع بين الأمان وسهولة الاستخدام.

خطوة في اتجاه التركيز على أساسيات النظام

يربط Windows Latest هذه التغييرات بتصريحات سابقة من مسؤولي مايكروسوفت عن نيتهم «إعادة توجيه» تطوير ويندوز 11 نحو الأساسيات، بعد انتقادات واسعة لفرض تكامل كوبايلوت في كل زاوية من النظام على حساب استقرار المكونات التقليدية.

مستكشف الملفات، بصفته أحد أكثر الأدوات استخدامًا في النظام، كان مثالًا واضحًا على مكوّن يحتاج إلى «حب إضافي» بدل مزيد من عناصر الذكاء الاصطناعي؛ لذلك يُنظر لهذا التحديث كخطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين تجربة المستخدم اليومية قبل أي شيء آخر.

بالنسبة للمستخدم المصري أو العربي، سيشعر كثيرون بهذه التحسينات مباشرة عند الوصول للتحديث: فتح أسرع للمجلدات، اختفاء الفلاش الأبيض المزعج في الوضع المظلم، سهولة أكبر في التعامل مع الأرشيفات، وتصرّف أكثر ذكاءً من النظام في تذكّر طريقة عرض الملفات المفضلة.

وهذه كلها تغييرات لا تبدو لامعة في العناوين، لكنها ربما تصنع الفارق الأكبر في راحة استخدام ويندوز 11 على مدار اليوم.