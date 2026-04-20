قاليباف: إيران تفرض قبضتها على هرمز وتحذر من انفجار وشيك

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم، أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، محذراً من أن التصعيد قد يقع "في أي لحظة" في ظل انعدام الثقة بالخصوم.

وجاءت تصريحات قاليباف بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض "حصار بحري" في مضيق هرمز، مع تعقب السفن التي تدفع رسوماً لطهران، وذلك عقب تعثر الجولة الأولى من المفاوضات بين الطرفين في إسلام آباد.

وفي مقابلة تليفزيونية، أشار قاليباف إلى أن ما وصفها بـ"حرب استمرت 12 يوماً" بدأت باغتيال قادة إيرانيين واستهدافهم، مؤكداً أن هذا النهج تكرر لاحقاً حتى خلال اجتماعات دفاعية.

وأضاف أن "الحرب المفروضة الثالثة" اندلعت – على حد وصفه – بمكر من الولايات المتحدة خلال مسار التفاوض، لافتاً إلى أن بدايتها أيضاً جاءت عبر عمليات اغتيال.

وشدد قاليباف على أن إيران لا تثق بخصومها، مؤكداً أن بلاده تواصل التفاوض، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، في إشارة إلى احتمالية تصعيد سريع في المنطقة.