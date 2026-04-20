الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تفاصيل جديدة عن سفينة إيران المحتجزة.. واشنطن تدرس السيناريوهات

القسم الخارجي

كشف مسؤول عسكري أمريكي تفاصيل مصير سفينة الشحن الإيرانية التي سيطرت عليها البحرية الأمريكية، الأحد، في ظل تشديد الحصار على موانئ إيران.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، أوضح المسؤول أن فريق تفتيش من الوحدة البحرية 31 باشر فحص السفينة وحمولتها، مؤكداً أنها باتت حالياً قيد الاحتجاز الأمريكي، على أن يتم تحديد الإجراء النهائي بشأنها فور انتهاء عمليات التفتيش.

وأشار إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة قطر السفينة المتضررة إلى سلطنة عمان، فيما لفت خبراء إلى تعدد الخيارات المتاحة للتعامل معها.

وبين المسؤول أن السفينة "توسكا"، التي كانت ترفع العلم الإيراني، تعد واحدة من عدة سفن تخضع لمراقبة مكثفة من قبل الاستخبارات الأمريكية داخل وخارج نطاق الحصار.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن قواتها في بحر العرب اعترضت السفينة أثناء توجهها نحو ميناء بندر عباس، بعد أن تجاهلت تحذيرات متكررة.

وأوضحت أن المدمرة "يو إس إس سبروانس" أوقفت السفينة بعد رفض طاقمها الامتثال على مدار ست ساعات، حيث جرى تعطيل نظام الدفع عبر استهداف غرفة المحركات بقذائف مدفعية، قبل أن تصعد قوات من مشاة البحرية على متنها.

وأكدت "سنتكوم" أن العملية نُفذت بشكل "مدروس ومهني"، مشيرة إلى أنها سبق وأن أجبرت 25 سفينة تجارية على تغيير مسارها أو العودة منذ بدء تطبيق الحصار.

