تحسين مستويات النظافة وجودة البيئة في البحر الأحمر.. منال عوض : جداول زمنية لاستكمال منظومة إدارة المخلفات .. المحافظ : توفير الدعم اللازم ورفع كفاءة التشغيل

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً علي هامش الزيارة الحالية للوزيرة للمحافظة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات واستعراض التحديات الحالية ووضع الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ و ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة البحر الأحمر

وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة البحر الأحمر، باعتبارها إحدى أهم المحافظات السياحية والبيئية، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بتحسين مستوى النظافة بالمحافظة والاشتراطات البيئية والفنية الخاصة بتشغيل المدافن الصحية ومنشآت المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، بما يضمن الحفاظ على البيئة والصحة العامة وتحقيق الاستدامة في إدارة الموارد.

وقد شهد الاجتماع استعراض ياسر عبد الله للموقف الحالي لمنظومة المخلفات بمدينة الغردقة، ومتابعة أعمال الجمع والنقل والفرز والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المطلوبة لاستكمال أعمال رفع كفاءة البنية التحتية الخاصة بالمنظومة وتشغيل المدفن الصحي وفق الاشتراطات البيئية المعتمدة.

موقف مواقع الفرز والتجميع المؤقت للمخلفات

كما استعرض ياسر عبد الله موقف مواقع الفرز والتجميع المؤقت للمخلفات، وآليات تحسين الإدارة التشغيلية لها، وسبل تعزيز الرقابة على عمليات تداول المخلفات وتنظيم أنشطة الجمع والفرز والتدوير، بما يحقق أعلى معدلات الاستفادة من المخلفات القابلة لإعادة التدوير ويحد من الممارسات العشوائية وغير الرسمية.

إعداد خطة تنفيذية متكاملة

ووجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لاستكمال الأعمال المطلوبة بمواقع إدارة المخلفات، مع تحديد جداول زمنية واضحة للتنفيذ بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية إحكام السيطرة والإدارة التشغيلية لمواقع تجميع وفرز المخلفات بالمحافظة، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، مع التوسع في تطبيق أفضل الممارسات الخاصة بإعادة التدوير والاستفادة من المخلفات العضوية والزراعية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية وتعزيز كفاءة المنظومة.

التعامل الحاسم مع أي ممارسات غير قانونية أو غير منظمة في أنشطة إدارة المخلفات

كما شددت د منال عوض ، على ضرورة التعامل الحاسم مع أي ممارسات غير قانونية أو غير منظمة في أنشطة إدارة المخلفات، ودمج كافة الأطراف العاملة في المنظومة ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

ومن جانبه استعرض الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة في متابعة وتشغيل منظومة المخلفات، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لاستكمال أعمال التطوير المطلوبة ورفع كفاءة التشغيل بمختلف المواقع، بما يحقق تحسيناً ملموساً في مستوى النظافة العامة والخدمات البيئية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور وليد البرقي أن المحافظة تعمل على معالجة التحديات القائمة بمنظومة المخلفات وتوفير الدعم اللازم لتشغيلها بكفاءة، بما يتوافق مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية بالمحافظة، خاصة في المدن السياحية التي تتطلب الحفاظ على أعلى مستويات النظافة وجودة البيئة.

وفي ختام الاجتماع شددت الدكتورة منال عوض ، على استمرار المتابعة الميدانية الدورية لكافة مكونات منظومة المخلفات بمدن الغردقة وسفاجا بالبحر الأحمر ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التكليفات الصادرة وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي للمحافظة.