نائب الرئيس الإيراني: إنهاء الضغوط على طهرن مفتاح تهدئة أسعار الطاقة

أكد محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، أن استقرار أسعار الوقود يظل مرهونًا بإنهاء الضغوط المفروضة على إيران وحلفائها، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي سياق متصل، قفزت أسعار النفط بشكل حاد مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران حول مضيق هرمز، بعد عطلة نهاية أسبوع مضطربة شهدت تطورات ميدانية خطيرة، من بينها استيلاء البحرية الأميركية على سفينة إيرانية، وإطلاق طهران النار على سفن، إلى جانب إعادة فرض قيود على الملاحة في الممر الحيوي، بعد ساعات فقط من إعادة فتحه.

وارتفع خام "برنت" بنسبة وصلت إلى 7.9% مسجلًا نحو 97.50 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 9% في جلسة الجمعة على خلفية مؤشرات تهدئة سابقة، فيما جرى تداول خام "غرب تكساس" الوسيط قرب مستوى 90 دولارًا.

وأعادت طهران، السبت، إغلاق الممر البحري الاستراتيجي، معتبرة أن الحصار الأمريكي للسفن المغادرة من موانئها يشكل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن ينتهي الثلاثاء، ما ينذر بمزيد من التصعيد في واحدة من أهم نقاط عبور الطاقة عالميًا.