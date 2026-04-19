إعلام إيراني: طهران مستعدة لاستئناف المواجهة وباب المندب وأرامكو سيدخلان نطاق المعركة



أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن إيران مستعدة لاحتمال استئناف المواجهة ، مشيرة إلى أن باب المندب وأرامكو وينبع والفجيرة ستدخل نطاق المواجهة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة شحن ترفع العلم الإيراني وتُدعى "توسكا" حاولت اختراق الحصار الأمريكي البحري ، مشيرا إلى أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لهم.

وقال ترامب في تصريحات له : اعترضت المدمرة الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة "يو إس إس سبروانس" السفينة "توسكا" في خليج عُمان ووجهت إليها تحذيرا صريحا بالتوقف.

وأضاف ترامب: حين رفض الطاقم الإيراني الامتثال للتعليمات قامت سفينتنا الحربية بشل حركتهم تماما وتوقيفهم في الحال وذلك بإحداث ثقب في غرفة المحركات.



وتابع ترامب: يتولى مشاة البحرية الأمريكية حاليا السيطرة على السفينة وتخضع "توسكا" لعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية نظرا لسجلها السابق الحافل بالأنشطة غير القانونية.

وأتم ترامب تصريحاته : نسيطر على السفينة سيطرة تامة ونعكف حاليا على تفتيش ما بداخلها.