جيش الاحتلال يزعم مقتل مسلح تجاوز خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان



زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله اليوم مسلحا تجاوز خط الدفاع الأمامي واقترب من قوات الاحتلال في جنوب لبنان.

ومنذ قليل ؛ قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن قوات الجيش الإسرائيلي تتواجد في أكثر من 30 بلدة جنوب لبنان، في محاولة لفرض منطقة عازلة على طول الحدود الجنوبية، التي تمتد لنحو 120 مترًا بين الأراضي اللبنانية والمناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة القاهرة الإخبارية، أن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات تفخيخ وتفجير في مختلف البلدات التي دخلها، ضمن مساعٍ لفرض هذه المنطقة العازلة بعمق يصل إلى 8 كيلومترات في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني، الذي يضم قضاء صور، ونحو 5 كيلومترات في القطاع الأوسط، وامتداد يتراوح بين 5 و6 كيلومترات في القطاع الشرقي.

وأشار إلى أن هذه العمليات أدت إلى سماع دوي انفجارات متتالية في الجنوب اللبناني، نتيجة استهداف المنشآت والمنازل، وهو ما دفع عددًا من النازحين، الذين كانوا قد عادوا إلى بلداتهم، إلى النزوح مجددًا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار الانتهاكات.

وفي المقابل، أعلن الجيش اللبناني إعادة فتح عدد من الطرق في الجنوب، لا سيما في القطاع الشرقي، إلى جانب تفجير ذخائر غير منفجرة في الضاحية الجنوبية، وكذلك في قضاء صور، وتحديدًا بين بلدة باريش ومدينة صور جنوب البلاد.