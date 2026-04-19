جيش الاحتلال: إصابة 37 عسكريا في جنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 37 عسكريا في جنوب لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية رغم إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه خلال الساعات الماضية .

وأشار جيش الاحتلال إلى ارتفاع عدد الجرحى في صفوف القوات منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 690 جريحا بينهم 42 في حالة خطيرة و100 بحالة متوسطة

وفي وقت لاحق اليوم ؛ زعم الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول (حزب الله) في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان، علي رضا عباس، خلال هجوم نفذ قبل أيام.

ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية عن بيان القول إنه منذ بدء عملية "السهام الشمالية"، تم تصفية أكثر من 1800 عضو من حزب الله في لبنان، منهم أكثر من 150 عضوا خلال الـ 24 ساعة التي سبقت وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنه خلال الفترة نفسها، تم استهداف 300 موقع للبنية التحتية العسكرية، بما في ذلك منصات إطلاق ومراكز قيادة ومستودعات أسلحة في عدة مناطق من لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد تنفيذه هجمات في جنوب لبنان، أمس الأول ، استهدفت عناصر من حزب الله قال إنهم "انتهكوا تفاهمات وقف إطلاق النار"، وذلك في أول عمليات من نوعها منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.