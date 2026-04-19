جيش الاحتلال: مقتل وإصابة 10 جنود في انفجار عبوة ناسفة جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، عن مقتل جندي احتياطي وإصابة 9 آخرين، بينهم حالة خطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان أمس، السبت.

وأوضح الجيش، في بيان نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أنه بحسب تحقيق عسكري أولي، دهست مركبة هندسية، أثناء عمليات الكتيبة في جنوب لبنان، عبوة ناسفة حيث أصيب جنود كانوا متمركزين في المنطقة لتأمين الآلية الثقيلة جراء الانفجار.

وأدى الانفجار إلى مقتل جندي وإصابة تسعة آخرين، بينهم حالة خطيرة، وأربع حالات متوسطة، وأربع حالات طفيفة.

وبمجرد وقوع الانفجار، شن الجيش الإسرائيلي غارات على عدة أهداف في المنطقة، وذلك في ظل وقف إطلاق النار الساري في لبنان.