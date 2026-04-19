الاحتلال الإسرائيلي ينشر خريطة أراض يسيطر عليها في جنوب لبنان

نشر جيش الإحتلال ​الإسرائيلي، الأحد، وللمرة الأولى خريطة لخط انتشاره الجديد داخل ​لبنان مما سيؤدي إلى ⁠بسط سيطرته على عشرات القرى اللبنانية التي بات معظمها خاليا من السكان، وذلك بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بحسب سكاي نيوز عربيه.





ويمتد خط الانتشار المبين في الخريطة من الشرق ⁠إلى الغرب، ويتوغل ‌لما بين 5 و10 كيلومترات من الحدود داخل ⁠الأراضي اللبنانية، حيث تقول إسرائيل إنها تعتزم إنشاء ما ⁠تصفها بالمنطقة العازلة.





واستهدف الجيش الإسرائيلي قرى لبنانية في المنطقة، قائلا إن هدفه هو ​حماية المدن التي ⁠تقع في شمال ​إسرائيل من هجمات حزب الله.





وقال الجيش في بيان مصاحب للخريطة "تعمل 5 فرق، إلى جانب قوات البحرية الإسرائيلية، في وقت واحد إلى الجنوب من خط الدفاع الأمامي في جنوب ​لبنان، ‌بهدف تفكيك مواقع البنية التحتية الإرهابية التابعة لحزب الله ومنع أي تهديدات مباشرة ​للمناطق السكنية في شمال إسرائيل".