رئيس الأرجنتين: نحن أول دولة في أمريكا الجنوبية توقع على بيان دعما لإسرائيل



أكد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي خلال على أن بلاده متحدة مع دولة الاحتلال في مكافحة الإرهاب ، موجها دعوة مفتوحة لجميع الدول التي تشاركهم هذه القيم.

جاء ذلك في اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأرجنتيني ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال الرئيس الأرجنتيني: لقد اتخذت الأرجنتين خطوات شجاعة وهامة ونحن أول دولة في أمريكا الجنوبية توقع على بيان دعما لإسرائيل.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني: في نوفمبر ستبدأ أول رحلة طيران مباشرة من بوينس آيرس إلى تل أبيب.

وإختتم الرئيس الأرجنتيني تصريحاته قائلا : وستكون علاقاتنا أوثق من أي وقت مضى.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، في زيارة رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب نتنياهو بالرئيس الأرجنتيني في منشور عبر منصة "إكس" نشره باللغتين العبرية والإسبانية، قائلاً: "أهلاً بك في إسرائيل، أهلاً بك في القدس، يا صديقاً عظيماً لدولة إسرائيل".



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العلاقات بين إسرائيل والأرجنتين تشهد تقاربًا متزايدًا، مشيرًا إلى أن البلدين "يقفان معًا أقوى من أي وقت مضى"، في إشارة إلى تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي بين الجانبين.