تخليداً لزوجته.. 7 آلاف شجرة تكتب قصة حب لا تموت في الأرجنتين

في زمن تتسارع فيه التفاصيل وتبهت فيه المشاعر سريعًا، تبرز بعض القصص لتذكرنا بأن الحب الحقيقي لا يختفي، بل يترك أثرًا خالدًا يتجاوز حدود الزمن. من قلب الطبيعة في الأرجنتين، تحولت قصة وفاء إنسانية إلى لوحة حية، حيث اختار مزارع بسيط أن يخلّد ذكرى زوجته بطريقة استثنائية، فزرع الأرض حبًا… وحصد خلودًا.

بطل هذه اللفتة هو مزارع أرجنتيني قرر تخليد ذكرى زوجته بطريقة غير تقليدية بعد وفاتها المفاجئة في سبعينيات القرن الماضي.

قام أوريتا بزراعة أكثر من 7 آلاف شجرة على أرضه الزراعية في الأرجنتين، ورتبها بعناية شديدة لتشكل من الأعلى رسماً عملاقًا على هيئة آلة الجيتار، وهي الآلة التي كانت زوجته تحبها. واستغرق تنفيذ هذا المشروع سنوات من العمل اليدوي الدقيق، بمساعدة أبنائه.

اللافت أن هذا “الجيتار الأخضر” لا يمكن رؤيته بشكل واضح إلا من الجو، حيث تبدو الأشجار كأنها لوحة فنية طبيعية ضخمة، ما جعله يتحول إلى واحدة من أشهر القصص الإنسانية المرتبطة بفن “الزراعة التشكيلية”.

تحولت الأرض بالفعل إلى رمز عالمي للحب والوفاء، وتناقلت قصتها وسائل إعلام دولية عديدة، كما أصبحت مقصدًا لاهتمام المصورين والمهتمين بالظواهر الطبيعية الفريدة.

ورغم مرور سنوات طويلة، لا يزال هذا العمل شاهدًا حيًا على قصة حب لم تنتهِ بالموت، بل تجسدت في الطبيعة، لتقول ببساطة: أحيانًا، يمكن للحب أن يُزرع… فينمو إلى الأبد.