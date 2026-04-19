النقد الدولي يشير إلى نمو التضخم في الولايات المتحدة على خلفية العملية الإيرانية

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في تصريح صحفي، إلى ارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة وسط العملية العسكرية ضد إيران.

وقالت المديرة في حديث لصحيفة فايننشال تايمز: "كنا نسير على مسار تضخم تنازلي جيد للغاية. لكن الآن نشهد نوعا من الانعكاس. نشهد ارتفاعا في توقعات التضخم على المدى القصير في الولايات المتحدة".





وأضافت رئيسة صندوق النقد الدولي أن عواقب الصراع في الشرق الأوسط لن "تتلاشى بين عشية وضحاها، حتى لو انتهت الحرب غدا".





في الثامن من أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين. وانتهت المحادثات اللاحقة في إسلام آباد دون التوصل إلى نتيجة. وبينما لم ترد أنباء عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية. ويحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المحادثات.