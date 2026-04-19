فيدان: نأمل في حل الملفات العالقة بين واشنطن وطهران خلال فترة الهدنة لتمديد وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المحادثات بين طهران وواشنطن وصلت إلى مراحل متقدمة رغم استمرار بعض الخلافات.. معرباً عن أمله في حل الملفات العالقة خلال فترة الهدنة، وتمديد وقف إطلاق النار إذا دعت الحاجة.

وأضاف فيدان إلى أن بلاده مستمرة في بذل الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، معربا عن استعداد تركيا لاستضافة مباحثات بين روسيا وأوكرانيا سواء على مستوى القادة أو على المستوى الفني.

ولفت فيدان- خلال مؤتمر صحفي، في ختام منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم /الأحد/- أن سوريا لم تشكل تهديداً لأي طرف، وأن الحكومة السورية تواصل العمل لتحقيق آمال شعبها، في ظل سعيها للحفاظ على الاستقرار، وعدم الانخراط في الصراعات خلال المرحلة الماضية.

وأكد أهمية دعم مسار الاستقرار والتنمية في سوريا، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي.. وقال: إن مشاريع الترابط الإقليمي، ولا سيما نقل الطاقة والبضائع عبر الأراضي السورية، تكتسب أهمية متزايدة.

ولفت إلى أن إسرائيل تشكل تهديداً للأمن العالمي، داعياً إلى وقف سياساتها التوسعية.. محذرا من أنها تسعى لتهجير الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب تحركاً من المجتمع الدولي لمنع ذلك.

وأشار إلى أن منتدى أنطاليا شهد مشاركة واسعة من دول ومنظمات دولية، حيث ناقش المشاركون قضايا إقليمية ودولية متعددة، إلى جانب اجتماعات تناولت الأوضاع في المنطقة والتحديات السياسية والاقتصادية، مؤكداً استمرار بلاده في اعتماد الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الاستقرار وتعزيز التعاون الدولي.

ويعد منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي انطلقت فعالياته، /الجمعة/ الماضي، منصة دولية سنوية تجمع قادة ومسؤولين لمناقشة القضايا السياسية والأمنية العالمية.