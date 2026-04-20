الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التطوع في القوات المسلحة 2026 .. الشروط والأوراق وخطوات التقديم

عبد الفتاح تركي

التطوع في القوات المسلحة 2026 .. تشهد محركات البحث خلال الأيام الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في معدلات الاستعلام حول الأوراق المطلوبة للتطوع في القوات المسلحة 2026، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع والإنتاج الحربي عن فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من المتطوعين، وهو ما يدفع آلاف الشباب إلى البحث عن الشروط الكاملة وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة للالتحاق بهذه الفرصة.

موعد التقديم على التطوع في القوات المسلحة 2026

صدق الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، بالإضافة إلى قبول فئة الأدلاء قصاصي الأثر للعمل ضمن قوات حرس الحدود، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 29 / 03 / 2026، وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة، إذ جرى استعراض جميع التعليمات والشروط الخاصة بالقبول.

شروط التطوع في القوات المسلحة 2026

حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وجاءت الشروط على النحو الآتي:
أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها الأزهرية أو المهنية أو الرياضية، وألا تقل نسبة المجموع عن 70%، مع منح الأفضلية للحاصلين على درجات أعلى في اللغة الإنجليزية، وفي حالة القبول يحصل المتطوع على شهادة البكالوريا المصرية أو شهادة البكالوريا التكنولوجية إلى جانب التأهيل العسكري.
بالنسبة لقصاصي الأثر، يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية بدرجة النجاح فقط أو من الراسبين أو الحاصلين على الابتدائية، وأن يكون من مواليد ومقيمي محافظتي قنا وأسوان والمناطق الصحراوية الواقعة في نطاقهما.
ألا يقل سن المتقدم عن 16 عامًا ولا يزيد على 25 عامًا عند الالتحاق في 27 / 10 / 2026، وألا يقل عن 17 عامًا لقصاصي الأثر، مع ضرورة الحصول على موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 عامًا.
ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.
أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.
أن يتمتع بحسن السير والسلوك.
ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج إلا بعد اجتياز فترة التدريب بنجاح.
أن يكون لائقًا طبيًا ويجتاز جميع الاختبارات المقررة بنجاح.
ألا يكون متخلفًا عن التجنيد أو غير لائق طبيًا للخدمة العسكرية أو سبق رفضه أو استبعاده من الخدمة أو من أي منشأة تعليمية عسكرية.
استيفاء جميع البيانات المطلوبة عبر موقع إدارة التجنيد والتعبئة.

خطوات التقديم على التطوع بالقوات المسلحة

يمكن للراغبين في التقديم اتباع الخطوات الآتية بشكل إلكتروني من خلال موقع إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك خلال الفترة من 20 / 04 / 2026 وحتى 17 / 06 / 2026:
تسجيل البيانات الشخصية على الموقع الإلكتروني.
طباعة نموذج طلب الالتحاق الذي يتضمن توقيت سحب الملف.
التوجه إلى مجمع خدمات هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بالكيان العسكري لسحب الملف خلال الفترة من 26 / 04 / 2026 وحتى 23 / 06 / 2026.
بالنسبة لقصاصي الأثر يتم صرف الملفات من مكتب مخابرات وأمن حرس حدود أسوان.
استكمال البيانات داخل الملف واستيفاء المستندات المطلوبة خلال الفترة من 20 / 05 / 2026 حتى 25 / 06 / 2026.
بعد مراجعة الملف والتأكد من استيفاء الشروط يتم تحديد مواعيد الاختبارات لكل متقدم عبر الموقع الإلكتروني.
سداد الرسوم المقررة من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

الأوراق المطلوبة للتطوع في القوات المسلحة 2026

حددت الجهات المختصة قائمة المستندات المطلوبة للتقديم، وجاءت كما يلي:
صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة.
أصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم، مع تقديم أصل المؤهل عند الالتحاق.
شهادة ميلاد موضح بها الرقم الثلاثي.
صحيفة الحالة الجنائية حديثة لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر مع صورة منها.
عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم.
عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومي سارية للوالد أو ولي الأمر والوالدة.
عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4 في 6 سم ألوان.
صورة من الموقف التجنيدي لمن حل عليه الدور للتجنيد.
أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين في المدارس أو المعاهد أو الكليات.
صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي معتمدة ومختومة في حال حصول المتقدم على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

إرشادات مهمّة للمتقدمين

شددت الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للاختبارات وأماكن انعقادها، مع التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات المقدمة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.

كما دعت إلى ضرورة الحذر من التعامل مع أي أشخاص يدّعون قدرتهم على تسهيل إجراءات القبول مقابل مبالغ مالية، مع أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات، حفاظًا على نزاهة عملية التقديم وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

التطوع في القوات المسلحة التطوع في القوات المسلحة 2026 شروط التطوع في الجيش المصري الأوراق المطلوبة للتطوع 2026 مواعيد التقديم القوات المسلحة قصاصي الأثر حرس الحدود رابط التقديم على التطوع خطوات التقديم في الجيش مستندات التطوع في القوات المسلحة سن التطوع في الجيش المصري وظائف القوات المسلحة 2026

