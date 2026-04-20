تحذيرات من مخطط إسرائيلي لتغيير جغرافية الأراضي الفلسطينية

حذر الدكتور جهاد الحرازين من خطورة التصعيد الأخير في الضفة الغربية، معتبرًا أن ما يجري يعكس توجهًا إسرائيليًا واضحًا لفرض واقع جديد على الأرض، عبر سياسات مدروسة وطويلة الأمد.

وخلال ظهوره على شاشة إكسترا نيوز، أشار إلى أن التحركات الإسرائيلية لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل تغييرات ديمغرافية وجغرافية، من خلال التوسع في بناء المستوطنات، وأعمال الحفر، وإقامة خطوط فصل ممتدة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للوجود الفلسطيني.

وأوضح أن هذه السياسات تمتد إلى أكثر من ساحة، حيث تتعرض كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس لضغوط متواصلة، تتنوع بين الحصار والعمليات العسكرية، إلى جانب تكثيف النشاط الاستيطاني، ما يزيد من تعقيد المشهد.

وأكد أن هذه الممارسات تستهدف تقويض أي فرص حقيقية للتسوية السياسية، وفرض واقع بديل على الأرض، مشددًا على ضرورة وجود موقف عربي ودولي أكثر تماسكًا، لمواجهة هذا التصعيد وضمان حماية الحقوق الفلسطينية.