يارا السكري: اتثبت في فرنسا من قائد توكتوك

كشفت الفنانة يارا السكري، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرة إلى أنها تنتمي لأسرة متوسطة وعاشت معظم حياتها في المملكة العربية السعودية.

واضافت يارا السكري، في لقاء مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء الأحد، أن :"ذهبت لزيارة فرنسا في عمر ال ١٦ عاما، وأمي اعطتني اموال قليلة بهدف الاعتماد على النفس والحصول على الثقة من هذه السفرية والتي خوضتها يمفردي".

وتابعت يارا السكري:"ذهبت لزياة برج ايفل وانا مروحة كانت الدنيا بليل وركبت مواصلة تشبه التوك توك وفي العودة قائد هذه المواصلة وقف ورفع عليا مشرط واخذ مني شنطي".