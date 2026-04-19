"معًا بالوعي نحميها".. قومي المرأة ينظم ندوة توعوية بحي الأسمرات بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، صباح اليوم، ندوة توعوية بعنوان "ممارساتنا اليومية - والاستهلاك الواعي " فى اطار مبادرة معا بالوعى نحميها، وذلك بحي الأسمرات بالقاهرة، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رشا المهدي عضوة المجلس، والدكتورة رقيه شلبي مقرر مناوب فرع القاهرة وعدد من عضوات واعضاء فرع القاهرة ، و اللواء رفعت قمصان مستشار عضو لجنة المشاركة السياسية ، وحسنى صالح مخرج مسلس الحلم، وأركان حرب ايهاب القهوجي مؤلف الجزء الثاني من المسلسل ، والممثله مريم حليم ، والمطربة ياسمين، والشاعر جمال بخيت، إلى جانب عدد من سيدات وأهالي الحي.

وألقت الدكتورة نسرين البغدادي، كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، أعربت خلالها عن سعادتها بالتواجد في حي الأسمرات، الذي أصبح نموذجًا للإرادة والتنمية، مؤكدة أن ما تحقق به لا يقتصر على تطوير البنية التحتية، بل يمتد إلى بناء الإنسان وتعزيز كرامته.

وأشارت إلى انه تم إطلاق مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، والتي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، مؤكدة أن الوعي يمثل امتدادًا أساسيًا لجهود التنمية، وأن حماية المجتمع تبدأ من إدراك أفراده لحقوقهم وواجباتهم.

وأضافت أن المبادرة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي لحماية استقرار الأسرة المصرية، وقد نجحت خلال عام واحد في تنفيذ ما يقرب من 7 آلاف نشاط توعوي بمختلف المحافظات، استفاد منها أكثر من 135 ألف مواطن ومواطنة.

كما وجهت الشكر لشركاء النجاح من مختلف الوزارات والمحافظات والجامعات والمؤسسات الوطنية، مثمنة دورهم في دعم وتنفيذ أنشطة المبادرة.

وأكدت البغدادي على أهمية الفن الهادف كأداة مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، مشيدة بمشاركة أبطال مسلسل "الحلم"، الذي نجح في نقل واقع المجتمع والتعبير عن قضاياه بصدق، وقدمت الشكر لصُنّاع العمل وعلى رأسهم الفنان محمد رياض، تقديرًا لجهودهم في تقديم دراما هادفة تسهم في نشر القيم الإيجابية.

وشددت على أهمية ترشيد الاستهلاك باعتباره أحد أهم مظاهر الوعي والمسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن الاستخدام الرشيد للموارد يمثل واجبًا وطنيًا يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز من استقرار الأسرة المصرية.

واختتمت كلمتها بتوجيه رسالة إلى أهالي حي الأسمرات، مؤكدة أنهم شركاء أساسيون في نشر الوعي داخل مجتمعهم، وأن المبادرة تعتمد على الحوار والتفاعل المباشر مع المواطنين للوصول إلى تأثير حقيقي ومستدام.

وقد تم تكريم صناع المسلسل تقديرًا لدورهم في دعم قضايا المجتمع من خلال الفن الهادف.