الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل شهر ذي القعدة.. هل الثواب مضاعف في الأشهر الحرم؟

العمرة في شهر ذي القعدة
العمرة في شهر ذي القعدة
أحمد سعيد

العمرة في شهر ذي القعدة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، حيث يعد هذا الشهر أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله فيها وجعل فيها الأجر والثواب مضاعفا،  لذا يحرص المسلمون على أداء العمرة في ذي القعدة لما لها من مكانة خاصة في الإسلام، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر عمراته في هذا الشهر المبارك، ويبحث عدد كبير عن فضل العمرة، وحكم أدائها في الأشهر الحرم، وثوابها العظيم، خاصة في ذي القعدة وهو ما سوف نتعرف عليه في السطور التالية.

سبب تسمية ذي القعدة

وفي هذا السياق، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، سبب تسمية شهر ذي القعدة، مشيرا إلى أنه سُمي شهر ذي القعدة بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المتوالية.

وأضاف الأزهر العالمي للفتوى، في فتوى سابقة، أن شهر هو الشَّهر الحادي عشر في التَّقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الحرم التي نهى اللهُ عن الظلم فيها؛ تشريفًا لها.

فضل شهر ذي القعدة

يعد شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم أحد الشهور الأربعة التي نهى الله فيها عن الظلم وأمر بتعظيم شعائره، حيث تضاعف فيها الحسنات وتُعظم فيها السيئات.

وتابع الأزهر للفتوى أن القرآن ذكر حرمة شهر ذي القعدة وذلك ما يدل على فضل شهر ذي القعدة حيث ورد في قول الحق سُبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...}، سورة البقرة، موضحا أن المراد بالشهر الحرام هو شهر ذي القعدة.

فضل العمرة في شهر ذي القعدة

ومن فضل ذي القعدة تخصيص النبي له بالعمرة، فأكد أن العمرة فيه سُنَّة؛ لأن عُمرات النبي كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه].

شهر ذي القعدة العمرة في شهر ذي القعدة الأشهر الحرم أداء العمرة في ذي القعدة فضل شهر ذي القعدة

