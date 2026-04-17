أوقاف القاهرة تُكثف القوافل الدعوية بـ70 إمامًا لتعزيز دور المساجد المحورية

أطلقت مديرية الأوقاف بالقاهرة قافلتين دعويتين موسعتين، بمشاركة 70 إمامًا، في إطار جهود الوزارة لتفعيل دور المساجد المحورية وتعزيز رسالتها الدعوية والتوعوية في المجتمع.

وانطلقت فعاليات القافلتين من مسجد الميدان بحدائق حلوان، ومسجد الفردوس بمدينة 15 مايو؛ حيث تناول الأئمة الحديث عن «سعة رحمة الله عز وجل، والتحذير من جريمة الانتحار»، إيمانًا بدور المسجد في بناء الإنسان، وتجسيدًا لرؤية الوزارة في النزول بالفكر المستنير إلى قلب المجتمع.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة الوزارة لتفعيل دور المساجد المحورية، عبر تكثيف الأنشطة الدعوية والعلمية، وتحويلها إلى مراكز إشعاع فكري وتوعوي، تسهم في نشر صحيح الدين، وبناء وعي مجتمعي رشيد قائم على القيم والأخلاق.