الخارجية: إنهاء إجراءات نقل الدكتور ضياء العوضي من دبي إلى مصر في أسرع وقت

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، أنه جارٍ العمل على شحن جثمان الدكتور ضياء العوضي إلى مصر بأسرع وقت ممكن فور استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة.

وأوضح الجوهري، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأحد، أن وزارة الخارجية تلقت إخطارًا رسميًا من القنصلية المصرية في دبي يفيد بوفاة الدكتور ضياء العوضي.

وأشار إلى أن السلطات في دبي أبلغت القنصلية المصرية بالواقعة، حيث تم العثور على الراحل متوفيًا داخل أحد فنادق الإمارة، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات لتحديد أسباب الوفاة.

وأضاف أن القنصلية المصرية في دبي تواصل التنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة لاستخراج شهادة الوفاة الرسمية، والوقوف على ملابسات وأسباب الوفاة بشكل دقيق.

وكشف مساعد وزير الخارجية أنه تواصل شخصيًا مع محامي أسرة الفقيد، لافتًا إلى أنه من المقرر استقبال زوجة الدكتور العوضي ومحامي الأسرة، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم واجب العزاء، وإبلاغهما رسميًا بكافة التفاصيل، إلى جانب استكمال إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وشدد الجوهري على أن عملية شحن الجثمان من الخارج تتم وفقًا لرغبة أسرة المتوفى، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تحرص على تقديم كل التيسيرات اللازمة في مثل هذه الحالات.