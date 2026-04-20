مصرع إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات أثناء توجههما للصلاة بقنا

لقي إمام مسجد مصرعه، وأصيب شقيقه بطعنات من سلاح أبيض، أثناء توجههما لأداء الصلاة فى أحد مساجد قرية الغربي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمنية بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر بطعنات سلاح أبيض فى قرية الغربى بهجورة بنجع حمادى.

وتبين مصرع أسامة جاد الرب محمود، إمام مسجد، وإصابة شقيقه مصطفى بطعنات متفرقة من سلاح أبيض، أثناء توجههما إلى المسجد بنطاق القرية، لوجود خلافات قديمة مع آخرين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



