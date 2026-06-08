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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد طلعت يتوقع سيناريو كأس العالم 2026: مصر تتأهل لنصف النهائي والبرازيل بطلة

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت تفاعلًا واسعًا بعد نشره توقعاته لمسار المنتخبات في بطولة كأس العالم 2026، مرجحًا وصول منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من البطولة.


 

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «الحمد لله رب العالمين.. حسني عبد ربه خلى مصر تكسب الأرجنتين وتكسب البرتغال وتوصل قبل نهائي كأس العالم، وللأسف تغلبنا البرازيل في السيمي فاينال، وهتلعب إسبانيا على الثالث والرابع.. مبروك يا رجالة».


وأرفق الناقد الرياضي منشوره بصورة لتوقعات البطولة، أظهرت منتخب مصر متأهلًا إلى نصف النهائي بعد تجاوز منتخبي الأرجنتين والبرتغال، قبل الخسارة أمام البرازيل، التي توقع تتويجها باللقب في النهاية.


 

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.


موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.
 

الناقد الرياضي خالد طلعت بطولة كأس العالم 2026 منتخب مصر الأرجنتين نهائي كأس العالم حسني عبد ربه

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